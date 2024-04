Hast du ein liebevolles Plätzchen für Monty, Lio und Co.?

männlich kastriert

ca. 2 Jahre alt,

Kater Lio ist ein charmantes Fellknäuel, das sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause wartet. Trotz seines chronischen Schnupfens meistert er sein Leben mit Bravour. Dieser Zustand kann Niesen, Nasenausfluss und manchmal auch Augenreizungen verursachen, aber Lio lässt sich davon nicht unterkriegen.

Seine liebevolle und menschenbezogene Art macht ihn zu einem perfekten Begleiter für eine Familie, die nach einem treuen Gefährten sucht. Lio ist ein echter Schmusekater und genießt es, in den Armen seiner Menschen zu liegen und gestreichelt zu werden.

Ein Zuhause in einer Wohnung mit gesichertem Balkon wäre ideal für ihn, damit er die Sonne genießen und frische Luft schnappen kann. Lio sehnt sich nach Aufmerksamkeit und würde sich freuen, der Mittelpunkt Ihrer Welt zu sein. Da er gerne allein im Rampenlicht steht, wäre es am besten, wenn keine anderen Tiere in seinem neuen Zuhause leben würden.