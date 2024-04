Wolkenschirm stellt Sonne in den Hintergrund

Veröffentlicht am 21. April 2024, 22:48 / ©5 Minuten

„Die meiste Sonne kann man im Osten und Südosten genießen. Trotz all der Wolken bleibt es überwiegend trocken, nur im Bergland sind einzelne Schauer möglich. Der Wind dreht auf östliche Richtungen und lebt am Nachmittag aus dieser Richtung mäßig auf“, heißt es von der GeoSphere Austria. Am Nachmittag steigen die Temperaturen von Nordwest nach Südost auf 7 bis 12 Grad.