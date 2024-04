Viele Wolken, kaum Sonne: Dennoch bleibt es am Montag meist trocken

„Trotz all der Wolken bleibt es in den meisten Landesteilen trocken. Lokale, unergiebige Schauer sind in den Bergen möglich“, heißt es von der GeoSphere Austria. Nachdem es in der Früh noch leicht fröstelt, steigen die Temperaturen tagsüber. Die Maxima liegen bei 4 Grad in Bad Bleiberg und 11 Grad in Sankt Veit an der Glan.