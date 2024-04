Unbekannte attackierten Kärntner und stellten Forderung – was dann geschah

Veröffentlicht am 22. April 2024, 06:07 / ©Артем Константинов-stock.adobe.com

Am 21. April 2024 wurde der 43-jährige St. Veiter kurz vor 23 Uhr von zwei bisher unbekannten Personen körperlich attackiert und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert. Als das Opfer verneinte, griff einer der Täter in dessen Jackentasche und stahl ein Mobiltelefon und weitere persönliche Gegenstände. Die Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Erhebungen zur genauen Klärung des Tatherganges sind noch nicht abgeschlossen, heißt es von der Polizei.