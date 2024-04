Mysteriös: Rätsel um verstreute Buchseiten setzt sich fort

Äußerst skurril: Wie berichtet, werden schon seit Monaten in Kärnten Buchseiten verstreut. Die Fälle häufen sich. Mehre Personen haben sich bereits bei 5 Minuten gemeldet und von ihren kuriosen Funden an verschiedenen Orten in Kärnten berichtet.

©Leser | Verstreute Buchseiten in Afritz. ©Leser | Das sind die Seiten, die in Klagenfurt gefunden wurden. ©Leser | Es gab auch einen Fall in Spittal an der Drau.

Immer mehr Sichtungen

Es ist und bleibt äußerst mysteriös: Mehrere 5-Minuten-Leser berichteten von Sichtungen in Spittal an der Drau, Fürnitz und Klagenfurt. Nun wurden auch in Afritz am gestrigen Sonntag, den 21. April 2024 wieder Buchseiten verstreut. Wie Video- und Bildmaterial zeigen: Viele weiße Streifen Papier, die auf einer Straße und der umliegenden Wiese verstreut liegen. „Wer oder was steckt hinter diesen kuriosen Aktionen?“ Der Polizei war Mitte April zu diesen Vorfällen noch nichts bekannt, wie es auf Anfrage von 5 Minuten hieß.

©Leser | Verstreute Buchseiten in Afritz

Mysterium setzt sich fort

Die Fälle häufen sich! Immer mehr Personen werden Zeugen dieser bizarren weißen „Papierflut“. Auch aus Feistritz an der Drau ging am heutigen Montagmorgen, den 22. April, eine Meldung bei 5 Minuten ein. Wieder wurden verstreute Papierseiten gesichtet! Gibt es diesbezüglich bereits polizeiliche Ermittlungen? Wie ein Sprecher der Polizei heute gegenüber 5 Minuten informiert, sollen keine Meldungen über solche Vorfälle eingegangen sein. Zu laufenden Ermittlungen ist nichts bekannt, heißt es weiter. Es ist und bleibt ein Rätsel!

©Leser | Am heutigen Montag wurden wieder Buchseiten verstreut. ©Leser | Diesmal in Feistritz an der Drau. ©Leser | Weiße Streifen „schmücken“ die Straße.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2024 um 07:29 Uhr aktualisiert