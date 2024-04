Fluss färbt sich dunkelgrau: Schlammlawine zieht sich durch Pinzgau

Das Ablassen des Wassers aus dem Mooser- und Wasserfallboden zur Inspektion der Staumauern stellt einen erheblichen Eingriff in die Natur dar. Seit Beginn der Arbeiten im Dezember wurden Tonnen an Material und große Mengen an aufgewirbeltem Feinsediment abgelassen, was zu einer trüben, dunkelgrauen Kapruner Ache führte. Zwischen dem Klammsee, der zwischen den Stauseen liegt, und dem Touristenmagneten Sigmund-Thun-Klamm müssen ebenfalls erhebliche Mengen an Material ausgebaggert werden.

800 Lastwagenladungen werden durch Pinzgau transportiert

Darüber hinaus müssen mindestens 30.000 Kubikmeter Sediment – das entspricht etwa 800 Lastwagenladungen – über ein Zwischenlager bei der Deponie Hinterwald zum Steinbruch Rauriserhöhe in Taxenbach transportiert werden. Eine Lawine aus Schlamm zieht sich durch den Pinzgau und wird wohl noch eine Weile anhalten.