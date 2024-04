Eisig: So kalt starteten die Kärntner in die neue Woche

Dieser April hat es in sich! Bereits in der ersten Monatshälfte gab es mehrfach sommerliche Temperaturen von bis zu 30 Grad. Ein früher Sommer kündigte sich an, doch dann holte der Winter zu einem neuerlichen Schlag aus und brachte einen Temperatursturz. Auch in dieser Woche sollen kühle Temperaturen in Kärnten regieren – zudem ist Schneefall bis zu 600 Metern möglich, zumindest am Dienstag. Wir haben bei den Experten der GeoSphere Austria nachgefragt, welches Wetter uns diese Woche erwartet. Was diese prognostizieren, kannst du hier nachlesen.

Prognosen bewahrheiten sich

In der Nacht auf Montag wird es kühl und es könnte teilweise zu Morgenfrost in Kärnten kommen, so wurde bereits am gestrigen Sonntag eine kalte Nacht prognostiziert. Ein Blick auf die morgendlichen Messwerte der GeoSphere bestätigt: Minusgrade auf den Bergen und Temperaturen um die null Grad in den Tälern. Da heißt es, warm anziehen!

Temperaturen im Überblick

In Villach wurden um 7 Uhr 3,7 Grad Celsius gemessen, in Pörtschach war es mit 2,8 Grad etwas kälter. 2,2 Grad gab es für die St. Veiter. In der Kärntner Landeshauptstadt war es zwar wärmer als in St. Veit, jedoch wurden niedrigere Werte als in Villach gemessen. Je nach Wohnlage erwachten die Klagenfurter bei 3 bis 3,5 Grad Außentemperatur. In Völkermarkt hatte es um 7 Uhr nur knapp über null Grad, in Bad Eisenkappel waren die Temperaturen zur selben Zeit sogar im negativen Bereich (-0,7 Grad). Frostige Aussichten gibt es auch für den morgigen Dienstag, auch da heißt es: warm anziehen!