Verborgene Retro-Schätze: Schallplattenbörse geht in die nächste Runde

Die Börse wird von RECORDFAIR-AUSTRIA präsentiert und verspricht ein Paradies für Liebhaber von Schallplatten, CDs und vielem mehr zu sein. Besucher erwartet eine Vielzahl von Ausstellern aus Österreich, Deutschland, Ungarn und Kroatien, die ihre einzigartigen Sammlungen präsentieren.

Rare Vinyl-Schätze, limitierte Editionen und Autogrammstunde

Auch die Vinyl-Brüder aus der Steiermark sind mit besonderen Schätzen aus der Musikgeschichte dabei. Auf der Schallplattenbörse erwartet Besucher ein umfangreiches Angebot an Musik in allen Genres und Stilen.

Alex Rehak zu Gast

Alex Rehak von Turning Point ist am Sonntag, 5. Mai 2024 um 13 Uhr vor Ort. Er präsentiert dort seine Steiermark-grüne Vinyl Singel „Spezial Edition“ „Life is going on“ und steht für Autogramme zur Verfügung. Schallplattenliebhaber und -sammler sollten das kommende Wochenende also nicht verpassen.