Vermeintlicher „Erbe“ vor Gericht

Veröffentlicht am 22. April 2024, 09:21

Schwere Vorwürfe gegen den Angeklagten: Wie aus dem Verhandlungsspiegel hervorgeht, soll dieser ein Testament gefälscht und sich als vermeintlicher Erbe eines Hofes ausgegeben haben. Dabei habe er „die gesetzlichen Erben in einem 300.000 Euro übersteigenden Betrag am Vermögen geschädigt“, heißt es im Verhandlungsspiegel. Der Prozess wird nun unter Richterin Mag Ute Lambauer am Dienstag fortgeführt. Es gilt die Unschuldsvermutung.