20.000 Menschen „ohne Staat“: Steiermark und Tirol gehen in die Offensive

Behörden in allen drei Bundesländern informieren auf ihren Webseiten über das kurze dreijährige Zeitfenster, das in Österreich geborenen Staatenlosen für eine erleichterte Einbürgerung zur Verfügung steht, berichtet SOS Mitmensch.

Weniger Rechte und Möglichkeiten

„Wir begrüßen es sehr, dass immer mehr Bundesländer die eklatante Informationslücke schließen, die es bislang für Staatenlose gab. Menschen ohne jegliche Staatsbürgerschaft gehören zu den vulnerabelsten Personengruppen in Österreich. Sie haben weniger Rechte und Möglichkeiten, und sie haben keinen Staat, der als Schutzmacht hinter ihnen steht“, erklärt SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak.

Knapp 20.000 Menschen „wissen nicht wohin“

Laut Zahlen der Statistik Austria leben aktuell knapp 20.000 Menschen in Österreich, die den Kategorien „staatenlos“, „Staatsangehörigkeit unbekannt“ oder „Staatsangehörigkeit ungeklärt“ zugeordnet werden. Fast drei Viertel der betroffenen Personen sind in Österreich zur Welt gekommen. Hier geborene Staatenlose haben die Möglichkeit, bei Erreichen der Volljährigkeit für drei Jahre unter erleichterten Bedingungen die österreichische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Doch bislang seien Betroffene darüber nicht informiert worden, weshalb viele diese Frist versäumt hätten, berichtet SOS Mitmensch. Durch angestoßenen Informationsoffensiven soll sich das jetzt ändern.

„Lösung wäre so einfach“

„Dass zwei Drittel der von Staatenlosigkeit oder ungeklärter Staatsbürgerschaft Betroffenen hier geboren wurden, ist alarmierend. Für junge Menschen bedeutet Staatenlosigkeit Unsicherheit und Benachteiligung von Geburt an. Dabei gäbe es eine einfache Lösung, um den Großteil dieser Fälle zu verhindern“, kritisiert Pollak die Säumigkeit der österreichischen Politik. SOS Mitmensch fordert, dass alle in Österreich geborenen Kinder, deren Eltern schon Jahre hier leben, gemäß dem Beispiel Deutschlands, per Geburt die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten sollen.

Weitere Informtionen: Die Menschenrechtorganisation ruft Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Oberösterreich, Niederösterreich und das Burgenland dazu auf, dem Beispiel von Wien, Tirol und der Steiermark zu folgen und sich ebenfalls an der Information für Staatenlose zu beteiligen.

