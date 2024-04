Schnee bis in tiefe Lagen: Wie viel Neuschnee der Dienstag bringen soll

Es wird eine kalte Woche werden, zumindest bis Donnerstag regieren eisige Temperaturen – wir berichteten. Besonders winterlich soll es in der Nacht auf den morgigen Dienstag werden, Schnee ist bis in tiefe Lagen möglich. Wir haben für euch bei den Experten der GeoSphere Austria nachgefragt, wo es wie viel Neuschnee geben wird.

Tief im Anmarsch auf Kärnten

„Es bildet sich allmählich ein Tief über der oberen Adria, welches Niederschlag nach Kärnten bringt. Die Temperaturen sind derzeit unterdurchschnittlich kalt. In der Nacht werden ähnliche Temperaturen erwartet“, informiert Andreas Mansberger von der GeoSphere auf Anfrage von 5 Minuten. Schnee prognostiziert der Experte für die Nacht auf den Dienstag. „Selbst in Klagenfurt und Villach erwarten wir in der kommenden Nacht Schneefall“, betont er.

Intensität des Schneefalls wird entscheidend sein

Wie viel es genau schneien wird, ist derzeit noch unsicher. Auch, ob die weißen Flocken länger liegen bleiben werden, ist unklar, da die Böden noch recht warm sind. Dies ist auch abhängig von der Intensität des Schneefalls. Schneit es stärker, so gelangt auch mehr Schnee in tiefere Regionen. „Wir rechnen aber damit, dass es in Klagenfurt zwischen zwei und fünf Zentimeter Neuschnee bis morgen Früh geben wird“, so Mansberger.

Bis zu 30 Zentimeter auf den Bergen

„Bei Lagen ab 800 Meter wird durchwegs Schneefall sein“, heißt es vom Experten weiter. Regional vor allem im Bereich der Koralpe, der Karawanken und der Karnischen Alpen werden ab 800 bis 1.000 Metern Höhe 10 bis 15 Zentimeter Schnee erwartet. Auf den höheren Bergen könnte es sogar 20 bis 30 Zentimeter schneien.

Hier könnte es Überraschungen geben

Auch in Villach soll es ähnlich wie in Klagenfurt schneien. Ein bis fünf Zentimeter werden dort vermutet. Größere Schneemengen sind jedoch auch in Villach nicht auszuschließen. „Da wo die Schneeintensität auch stärker werden kann, wie beispielsweise in Villach, Ferlach oder Bad Eisenkappel, könnte es auch Überraschungen von bis zu zehn Zentimetern Neuschnee geben“, so der Experte von der GeoSphere.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2024 um 10:28 Uhr aktualisiert