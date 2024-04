Schnee-Comeback in der Steiermark: Hier wird es ab Dienstag winterlich

„Besonders in den Gegenden Deutschlandsberg, Leibnitz und Co. wird es frostig. Vor allem in der Früh werden die Wiesen hier angezuckert“, erklärt Meteorologe Christian Möstl von der GeoSphere Austria aus der Grazer Wetterzentrale. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf morgen auf bis zu 500 Meter herab. In den tiefen Lagen der Südweststeiermark ist den ganzen Tag über verteilt häufiger mit Schneeregen zu rechnen – wir haben berichtet. „Dort, wo es viel regnet, ist auch am ehesten Schnee zu erwarten“, führt der Meteorologe weiter aus.

20 Zentimeter Neuschnee

Nicht nur im Tal wird es ab kommender Nacht vereinzelt schneien. „In den Höhen ist durchaus mit mehr Schnee zu rechnen, der vorübergehen auch liegenbleibt. Auf der Pack und der Koralm wird es laut aktuellen Prognosen rund 20 Zentimeter Neuschnee geben“, gibt Möstl im Gespräch mit 5 Minuten bekannt. Auch im Steirer Randgebiet gehen sich ein paar Zentimeter frischer Pulverschnee aus.

Wärmere Aussichten für das Wochenende

In Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze jedoch immer weiter an. Bis Mittwoch liegt sie schließlich wieder bei rund 1.000 Metern Seehöhe. „Die dünne Schneedecke in den Tälern schmilzt wieder dahin und spätestens ab Donnerstag wird es wieder wärmer“, heißt es aus der Wetterzentrale der steirischen Landeshauptstadt. Die Nächte werden ab Mittwoch bis zum Wochenende klar und kalt mit Temperaturen um die 0 Grad. Ab dem Wochenende werden auch in der Nacht wieder Plusgrade erwartet. „Bis dahin heißt es allerdings noch einmal ‚durchbeißen'“, gibt der Meteorologe abschließend bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2024 um 10:36 Uhr aktualisiert