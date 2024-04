Endspurt: Koralmbahn von Graz nach Klagenfurt durchgehend auf Schiene

Der 13 Kilometer lange Abschnitt zwischen Feldkirchen und Weitendorf („Flughafenast“) gilt mit seiner Unterflurtrasse als einer der anspruchsvollsten Abschnitte auf steirischer Seite. Erst 2020 starteten die Arbeiten in diesem Bereich. Weniger als vier Jahre später sind der komplette Oberbau – also die Fahrbahn – fertiggestellt und damit die gesamte Koralmbahn von Graz bis Klagenfurt per Schienen verbunden. Ab Mai startet die Montage der Oberleitung. Es ist das letzte Puzzleteil der bahntechnischen Ausrüstung.

High-tech und bis zu 250 km/h schnell

Das technische Highlight des Streckenabschnitts ist eine 3,2 Kilometer lange Unterflurtrasse. Züge tauchen künftig südlich der A2 Querung ab, fahren unter der B67 hindurch und kommen bei Zettling wieder an die Oberfläche, gibt die ÖBB nun bekannt. Wie im Koralmtunnel – der zeitgleich mit der Oberleitung ausgestattet wird – kommt auch hier eine innovative Deckenstromschiene zum Einsatz. Sie ermöglicht hohe Fahrgeschwindigkeiten und sorgt darüber hinaus für eine hohe Betriebs- und Ausfallsicherheit. Konkret werden in der Unterflurtrasse bis zu 160 km/h möglich sein. An der restlichen Koralmbahn sind es sogar 250 km/h.

©ÖBB/Chris Zenz ©ÖBB/Chris Zenz ©ÖBB/Chris Zenz

Sicherheit an erster Stelle

Die Betriebssicherheit entlang der Koralmbahn hat jedoch immer höchste Priorität. Speziell in den Tunnelbauwerken gibt es eine Vielzahl an technischen Sicherheitseinrichtungen. Dabei werden wichtige Anlagenteile doppelt verbaut, sodass diese durchgehend zur Verfügung stehen. Zusätzlich verfügt die Unterflurtrasse alle 500 Meter über Notausgänge in Form von Stiegenhäusern. Sie dienen als Fluchtweg an die Oberfläche und beherbergen die Bahntechnik. Dazu kommt ein komplexes Belüftungssystem, eine eigene Löschwasseranlage und optimale Zufahrtsmöglichkeiten für Einsatzfahrzeuge.

©ÖBB/ME

Hauptarbeiten bis Ende des Jahres abgeschlossen

Bis Ende des Jahres werden die Hauptbauarbeiten am Flughafenast und der gesamten Koralmbahn – mitsamt Koralmtunnel – abgeschlossen sein. Danach geht es in die heiße Inbetriebnahmephase über. Mehrere Monate heißt es dann testen, messen, üben, proben und einschulen. Dazu kommen viele behördliche Genehmigungen – bis es Ende 2025 schließlich heißt: „Bahn frei für die Koralmbahn“.