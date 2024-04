Blumenmarkt in Villach wird witterungsbedingt verschoben

Es wird duften, grünen und vor allem ziemlich bunt werden: In Villach öffnet der Blumenmarkt bald wieder seine herrlichen Pforten! Und zwar witterungsbedingt später als geplant: Am 1. und 2. Mai kommen die Besucher am Hans Gasser Platz auf ihre Kosten. Ursprünglich hätte dieser am 26. und 27. April stattfinden sollen. Mehr zu der Veranstaltung erfährst du hier.