Gemeinde trauert um langjähriges Mitglied: „Danke für Einsatz und Hingabe“

„In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Kohlweg Karl am 19. April friedlich von uns gegangen ist“, so die Gemeinde, die sich bei ihrem langjährigen Mitglied für den „unermüdlichem Einsatz und die unerschütterliche Hingabe“ bedankt. „Seine Leidenschaft für das Wohl unserer Gemeinde wird uns stets in Erinnerung bleiben. In diesen schweren Stunden möchten wir der Familie und den Angehörigen unser tiefstes Beileid aussprechen. Möge die Erinnerung ein Quell der Trostes und der Stärke sein“, heißt es weiter von der Gemeinde St. Georgen am Längsee, die Kohlweg stets in Ehren halten und sein Vermächtnis weitertragen will. Nur das Beste für seine letzte Reise wünscht Bürgermeister Wolfgang Grilz im Namen der Gemeinde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2024 um 11:56 Uhr aktualisiert