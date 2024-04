Gegen LKW geprallt: Autofahrer (34) schwer verletzt

Veröffentlicht am 22. April 2024, 12:28 / ©Spitzi-Foto-stock.adobe.com

Ein 49-jähriger Türke lenkte gegen 23.30 Uhr auf der A9 Pyhrn Autobahn ein Sattelkraftfahrzeug von Spielfeld in Richtung Linz. Ein nachkommender kroatischer Autofahrer (34) fuhr auf den LKW auf. Dabei wurde der 34-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Ersthelfer rasch vor Ort

Nachkommende Fahrer zögerten nicht und setzten die Rettungskette in Gang. Rasch trafen die Einsatzkräfte der Rettung, Feuerwehr und der Traffic Manager der ASFINAG am Unfallort ein und eilten zur Hilfe. Die Rettung transportierte den Schwerverletzten in das LKH-Graz. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt.