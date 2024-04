Wie cool: Neuer Brunch-Hotspot eröffnet am Grazer Karmeliterplatz

Veröffentlicht am 22. April 2024, 12:56 / ©5 Minuten

Seit drei Jahren führen sie dort ihr Turners Café mit vollem Erfolg. Jetzt gibt es erfreuliche Nachrichten: Sie sperren einen zweiten Standort am Grazer Karmeliterplatz auf.

Leckeres Frühstück in der Innenstadt

Medienberichten zufolge wird bereits im Mai aus dem ehemaligen „Seasons“ der Duft von Kaffee, frischen Waffeln und Co. zu riechen sein. Besucher dürfen sich nicht nur über ein umfangreiches Frühstücksangebot, sondern auch über hausgemachte Mehlspeisen freuen.

„Good news“ für Familien

Nicht nur „Solo-Genießer“ sollten sich das Café vormerken. Auch für Familien mit Kindern wird das Café zur Wohlfühloase. Im Lokal werde man einen großen Familienbereich mit Spielecke und Co. vorfinden. Auch im Gastgarten können die Kleinen nach dem Essen ihre Energie wieder loswerden, geben die Gastronomen bekannt. Der genaue Starttermin für die Eröffnung ist noch nicht bekannt. Voraussichtlich soll es in der letzten Maiwoche so weit sein.