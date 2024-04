Größter Waldbrand der Geschichte: Steirer Landesspitze zieht den Hut

Drei Wochen kämpfen verschiedene Einsatzorganisationen unermüdlich gegen den Waldbrand in Wildalpen an. Mit gestern, Sonntag 21. April 2024, konnte Brandaus gemeldet werden – wir haben berichtet. Nach detaillierter Erhebung der Universität für Bodenkultur waren 84 Hektar Waldfläche betroffen. Der Waldbrand, der seit Ostermontag, 1. April 2024, in Wildalpen gewütet hatte, war der größte bekannte Waldbrand in der Geschichte der Steiermark.

Tausende Helfer im Einsatz

Der immer wieder aufkommende Wind sowie das teils sehr unwegsame Gelände stellten dabei große Herausforderungen in der Waldbrandbekämpfung dar. Insgesamt waren 1570 Einsatzkräfte von 71 Feuerwehren, 14 Bergrettungen, dem Roten Kreuz, der Flugeinsatzstellen des BMI, der Luftunterstützung des österreichischen Bundesheeres und auch privaten Hubschrauberunternehmen mit bis zu sechs Hubschraubern pro Tag im Einsatz.

Beeindruckende Leistungen bis zum Schluss

„Es ist fast unglaublich, was unsere Einsatzkräfte trotz größter Herausforderungen über Tage und Wochen hinweg geleistet haben. Ich konnte mir selbst vor Ort ein Bild von den schwierigen Bedingungen machen und habe erlebt, wie groß die Einsatzbereitschaft auch nach den vielen Strapazen der vorangegangenen Tage immer noch war. Was hier im Zusammenwirken so vieler Beteiligter geleistet wurde, ist wirklich beeindruckend und dafür kann ich nur meinen größten Dank an alle Helfer aussprechen. Diese Leistungen in der Waldbrandbekämpfung und für die Sicherheit im Land sind wahrlich beeindruckend und verdienen unseren höchsten Respekt“, so Landeshauptmann Christopher Drexler.

Enormes Engagement nicht in Worte zu fassen

„Unter extrem schwierigen Umständen haben alle Beteiligten über Wochen hinweg mit Erfolg gegen den Brand gekämpft. Dieser unglaubliche Einsatz zeigt erneut, dass wir uns in der Steiermark im Katastrophenfall auf unzählige Menschen verlassen können, die stets für unsere Sicherheit eintreten. Wir werden diese Arbeit für unser Bundesland niemals als selbstverständlich betrachten“, führt Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang weiter aus.