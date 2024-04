Einbrecher schlugen am helllichten Tag zu

Veröffentlicht am 22. April 2024, 16:19 / ©Sinan Muslu-stock.adobe.com

Die Tat ereignete sich am heutigen Montag, dem 22. April, in der Zeit zwischen 10.45 und 11.45 Uhr. Die Täter brachen in das Haus einer 40-jährigen Frau aus Villach-Landskron ein. Zutritt verschafften sie sich, indem sie das Glas der Terrassentüre mit einem Pflasterstein einschlugen.

Beute im Wert von tausenden Euro

Im Haus drin, durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und erbeuteten schließlich auch Schmuck, Accessoires sowie eine Münzsammlung im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Identität der Täter ist noch unbekannt.