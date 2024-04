Große Trauer in Hermagor: Ehemaliger Stadtpfarrer verstorben

Günther Dörflinger, am 21. Februar 1942 in Villach geboren, studierte nach der Matura an der Handelsakademie Villach 1961 bis 1967 Theologie und wurde 1966 in Klagenfurt zum Priester geweiht. Von 1967 bis 1968 wirkte er als Kaplan in Sagritz und von 1968 bis 1969 in Feistritz an der Drau. Von 1969 bis 1973 war Dörflinger Domzeremoniär in Klagenfurt.

50 Jahre als Pfarrer tätig

Fast 50 Jahre lang, nämlich von 1973 bis zu seinem Ruhestand 2022, war Dörflinger in der Pfarre Hermagor seelsorglich tätig – zunächst sieben Jahre als Kaplan, seit 1980 als Stadtpfarrer. Von 1973 bis 2019 war Dörflinger auch Pfarrer in Förolach. Von 2000 bis 2001 betreute er zusätzlich die Pfarren Vorderberg und St. Georgen im Gailtal, von 2000 bis 2002 die Pfarre Mitschig und von 2001 bis 2002 die Pfarren Tröpolach und Rattendorf mit. Außerdem war er von 1999 bis 2007 und von 2014 bis 2019 für die Pfarre St. Lorenzen im Gitschtal verantwortlich. Von 2006 bis 2008 betreute er auch die Pfarre St. Stefan an der Gail. Seit 1980 war er überdies Geistlicher Leiter der Legio Mariae, Curia Gailtal. Von 1995 bis 1997 war Dörflinger überdies Dechant-Stellvertreter sowie von 1997 bis 2016 Dechant des Dekanates Hermagor/Šmohor.

Zahlreiche Anerkennungen

In Anerkennung seiner Leistungen wurde Dörflinger 1996 zum Bischöflichen Geistlichen Rat, 2004 zum Bischöflichen Konsistorialrat und 2011 zum Ehrendomherren des Gurker Domkapitels ernannt. Diözesanbischof Dr. Josef Marketz wird das feierliche Requiem für den Verstorbenen am Samstag, dem 27. April, um 14.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Hermagor leiten.

