LKW blieb auf Brücke hängen und drohte zu stürzen: Tank stark beschädigt

Holz an Board

Veröffentlicht am 22. April 2024, 17:01

Ein mit Holz beladener LKW brach heute Vormittag, Montag 22. April 2024, bei einer Brücke ein und drohte abzustürzen. Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr auf der L111 Tragösser Straße nach Stegg in Kapfenberg-Arndorf.

Keine Schadstoffe ausgetreten

Es bestand Grund zur Sorge, dass der Tank des Fahrzeuges beschädigt sein könnte. Die einsatzleitende Feuerwehr Kapfenberg Arndorf alarmiert daraufhin das Gefährliche Stoffe Fahrzeug (GSF) der Feuerwehr Bruck nach. „Glücklicherweise traten keine Stoffe aus, jedoch wurde der Tank stark beschädigt. Vorsorglich wurden Ölsperren in der Laming installiert und die Betriebsstoffe abgepumpt“, geben die Florianis der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur in einem Einsatzbericht bekannt.

Unfallursache noch nicht bekannt

Nach der Bergung des Fahrzeugs wurde der beschädigte Tank von den Feuerwehrleuten provisorisch abgedichtet. Somit konnte ein Austritt von Restmengen verhindert werden. Neben der Feuerwehr war auch ein Abschleppunternehmen zur Unterstützung vor Ort. Warum es zu dem Unfall gekommen ist, ist bislang noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2024 um 17:04 Uhr aktualisiert