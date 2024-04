Im Schneckentempo: Klima-Aktivisten marschierten durch Klagenfurt

Veröffentlicht am 22. April 2024, 17:24 / ©Letzte Generation Österreich

Die Letzte Generation machte am Montagnachmittag, 22. April, gegen 16.30 Uhr, – dem Tag der Erde – mit einem Fußmarsch durch Klagenfurt darauf aufmerksam, dass die Regierung laut den Aktivisten in Sachen Klimaschutz noch immer viel zu langsam handle. Genauso langsam bewegten sich die Teilnehmenden des Protestmarschs der Letzten Generation den Völkermarkter Ring entlang. „Am Ende wurde noch ein Zelt aufgestellt, das symbolisiert, dass wir nicht weggehen, bis der Klimaschutz in die Verfassung geschrieben wird“, heißt es.

Trockenheit, Unwetter und Co.

In Kärnten waren die Auswirkungen der Klimakrise im vergangenen Jahr besonders deutlich zu spüren: Während bis Frühling viele Bergbauernhöfe im Lavanttal wegen Trockenheit von der Feuerwehr mit Wasser versorgt werden mussten, sorgten im Sommer Unwetter mit Überschwemmungen, Hagel und Stürmen für Chaos und Schäden in Höhe von 15 Millionen Euro. Hangrutschungen zerstörten Straßen, tausende Haushalte waren ohne Strom. Die Gletscher der Alpen schmelzen im Rekordtempo und werden voraussichtlich spätestens bis 2075 alle verschwunden sein.

„Im Schneckentempo“

„Weltweit drohen auch andere Ökosysteme zu kippen – mit fatalen Auswirkungen. Im österreichischen Regierungsprogramm steht: ‚Wir sind die erste Generation, die die Folgen der Klimakrise spürt und gleichzeitig die letzte Generation, die noch gegensteuern kann.‘ Dafür braucht es aber entschlosseneres Vorgehen vonseiten der Regierung. Stattdessen bewegt sie sich im Schneckentempo, wenn es um Klimaschutz geht“, so die Letzte Generation in einer Aussendung.