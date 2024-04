Schnee auf den Straßen: Hier gilt besondere Vorsicht in der Steiermark

Veröffentlicht am 22. April 2024, 17:36 / ©New Africa-stock.adobe.com

Ein Italientief bringt ab Montagabend in einigen Teilen der Steiermark winterliche Straßenverhältnisse in höheren aber auch in tieferen Lagen des Landes – wir haben berichtet.

Achtung !

Neben der Asfinag, warnt nun auch das Land Steiermark vor den kommenden winterlichen Verhältnissen. Durch den Schneeeinbruch ist die Gefahr von Beeinträchtigungen entlang von Leitungen und Straßen wieder sehr hoch. Besonders für Fahrzeuge mit Sommerreifen sind Probleme auf Passstraßen schon fast vorprogrammiert. „Vermeidet deshalb unnötige Autofahrten und passt auf euch auf“, warnt das Land Steiermark. Besondere Gefahr gilt in den Bezirken, Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Leoben, Leibnitz, Murtal, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Bruck-Mürzzuschlag.