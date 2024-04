Komplette Elektronik gestohlen: Diebe schlugen im Rohbau zu

Veröffentlicht am 22. April 2024, 17:51 / ©pixabay

Den derzeitigen Erhebungen zufolge dürfte eine Elektroinstallationsfirma am Freitag, 19. April 2024, die Arbeiten in den 17 Wohnungen in der Mautgasse fertiggestellt und danach die Großbaustelle eines neuen Mehrparteienhauses verlassen haben.

Polier traute seinen Augen nicht

Montagfrüh, 22. April 2024, bemerkte der zuständige Polier die Diebstähle. Die Wohneinheiten waren mit behelfsmäßigen Holztüren und Vorhängeschlössern abgeschlossen gewesen, diese wurden aufgebrochen. Die notwendigen Erhebungen wurden eingeleitet. Die genaue Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.