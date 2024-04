Abscheuliche Tat: Meine Tochter (12) wurde mit Urin bespritzt

Wer tut so etwas?

Veröffentlicht am 22. April 2024, 18:56 / ©Montage: Canva & Pexels

Für die Klagenfurter Familie endete der gestrige Sonntag in einem einzigen Albtraum, den sie sich so nie hätten vorstellen können. „Gestern Abend gegen 18.35 Uhr stand meine 12-jährige Tochter mit einer Freundin vor unserem Gartenzaun“, so beginnt die Erzählung der Mutter gegenüber 5 Minuten.

Mit Urin bespritzt

Dann passierte etwas Schockierendes: „Ein älterer Mann ist in einem kleinen Auto langsam an ihnen vorbeigefahren. Er hat die zwei jungen Mädchen mit einem unheimlichen Blick fixiert und sie blitzartig mit einem Schlauch von oben bis unten mit Urin angespritzt.“ Sofort liefen die erschrockenen Mädchen zu der Mutter, welche die Polizei verständigte.

Mädchen weinten

„Ich finde, dass dieser verrückte Vorfall eine maßlos, übergriffige Tat an minderjährige Mädchen war. Die zwei haben 20 Minuten danach Weinkrämpfe durch diese Entwürdigung gehabt“, erzählt die Mutter weiter. Sie selbst konnte am Geruch klar erkennen, dass es sich bei der Flüssigkeit tatsächlich um Urin gehandelt haben soll.

Wer hat „Urinspritzer“ beobachtet?

Nun geht die Klagenfurterin mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit, um auch andere zu warnen und aber auch aufzuklären, denn „so etwas geht keineswegs in Ordnung.“ Die Mutter abschließend: „Falls jemanden anderen dies auch passieren sollte, oder jemand den kranken Urinspritzer bei seiner Tat beobachtet – bitte merkt euch das Nummernschild und leitet das Ganze an die Polizei weiter.“