Suche nach Villacherin nahm glückliches Ende: „Es war Teamarbeit“

Für drei Tage galt die 52-jährige Villacherin als vermisst – 5 Minuten berichtete. Familie und Freunde waren in großer Sorge um Gabi und baten, wo es nur ging, um Hilfe. Selbst die deutschen Detektive „die Trovatos“ schalteten sich ein.

Villacher meldete Sichtung

Am letzten Tag der Suche, Sonntag, 21. April, kam auch Alexandra Grunow mit ihrem Suchhund Tao zum Einsatz, die Familie hatte die K-9 Pro um Hilfe gebeten. Gerade als die Suchhundeführerin ihren Vierbeiner Tao darauf ansetzen wollte, die Fährte aufzunehmen, gab es eine Sichtungsmeldung in Villach. „Es war auch ein Ort, der für die Vermissten einen Bezug hatte, also sind alle gleich hingerast“, erzählt Grunow im Gespräch mit 5 Minuten. So kam es, dass Gabi wieder von ihrer Familie in die Arme geschlossen werden konnte – mehr dazu hier.

„Es war sehr bewegend“

Vor allem die Zusammenarbeit aller sei überwältigend: „Zum Glück hat die Familie nie aufgegeben. Auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Villacher Bevölkerung waren eine große Hilfe, sonst hätte es wahrscheinlich nie die Sichtungsmeldung gegeben.“ Nicht nur für die Familie und Freunde war es ein bewegender Moment, sondern auch für die Suchhundeführer, die immer wieder mit Tragödien konfrontiert werden. „Leider fanden wir in letzter Zeit viele der Vermissten nur noch tot auf, da ist es immer wieder sehr bewegend und auch motivierend jemanden lebend aufzufinden“, so Grunow abschließend.

Kontaktaufnahme im Vermisstenfall K9-Pro kann für die Mensch- sowie Tiersuche angesetzt werden. Durch die jahrelange Erfahrung kann das Team auch mit einer Beratung sehr viel weiterhelfen. Kontakt zu K9-Pro. Hier in Kärnten wird für die Sucharbeit auch mit Franz Blatnik vom Samariterbund Kontakt aufgenommen. Nähere Infos findest du online.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2024 um 20:52 Uhr aktualisiert