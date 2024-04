Angestellte gehen einen Moment weg – dann ist wichtige Mappe weg

Die Auftragsmappe samt den darin befindlichen Bargeldbeständen in der Höhe von mehreren Tausend Euro war weg. Ein bislang unbekannter Täter hat diese am heutigen Montag, dem 22. April, gegen 17.30 Uhr in dem Betrieb in Klagenfurt gestohlen. Während die Angestellten sich im hinteren Bereich der Räumlichkeiten aufhielten, ging der Täter unbemerkt in den Kundenbereich und stahl die Mappe, alle Verträge für Leihgeräte samt Anzahlungen der Kunden befanden sich darin.