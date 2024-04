Einladung des Bundeskanzleramtes: Gemeinderat war in Brüssel

Veröffentlicht am 23. April 2024, 11:55 / ©KK / Skorianz

Gerade bei den vielen EU-Projekten der Stadt Klagenfurt mit Kofinanzierungen ist der Kontakt nach Brüssel essenziell. Über 93 % des gesamten EU-Budgets werden für die Regionen und Gemeinden aufgewendet, deshalb ist es umso wichtiger, sich bezüglich aktuellen Fördermöglichkeiten proaktiv zu erkunden. Auf Einladung des Bundeskanzleramtes war Klagenfurts EU-Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz vergangene Woche in Brüssel vertreten.

Höhepunkt des Treffens

Höhepunkt war das Treffen mit EU-Kommissar Dr. Johannes Hahn. Beim Besuch des Europäischen Parlamentes gab es unter anderem Gespräche mit den Parlamentariern Thomas Waitz (Grüne), Andreas Schieder (SPÖ) und Othmar Karas (ÖVP). Freiheitliche und NEOS entsandten hohe parlamentarische Mitarbeiter zum Gedankenaustausch. Ein Treffen gab es auch mit dem Kärntner Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, der in Brüssel beim Ausschuss der Regionen (AdR) zum Thema Kinderrechte war.

EU-Projekt mit Jugendlichen

Ebenfalls mitgereist ist Gemeinderat Markus Steindl. Um die EU den Menschen in den Gemeinden näherzubringen, möchten Steindl und Skorianz in gemeindeübergreifender Zusammenarbeit eine EU-Informationsveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Bundeskanzleramt organisieren und ein EU-Projekt mit Jugendlichen ins Leben rufen.

