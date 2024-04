Plätzchen zum Verweilen: Bündelteiche erstrahlen im neuen Glanz

Die Bründlteiche sind ein bedeutendes Naturschutz- und Naherholungsgebiet im Bezirk Straßgang und wurden aufgrund ihres in die Jahre gekommenen Zustands umfassend saniert. Die Arbeiten begannen Ende September 2023 und wurden kürzlich erfolgreich abgeschlossen.

Kühle Plätzchen für heiße Tage

Nun erstrahlen die Teiche in neuem Glanz und sind als Naherholungsgebiet bei den Bürgern äußerst beliebt. „Der Puls wird bei uns allen gleich beträchtlich ruhiger in dieser schönen grünen Umgebung. Ich bin froh, dass wir dieses idyllische Natur-Paradies nun wieder in seiner natürlichen Charakteristik herstellen und für die Öffentlichkeit in seiner gesamten Pracht zugänglich machen konnten“, freut sich Vizebürgermeisterin Judith Schwentner über das Naturidyll.

Umfassende Maßnahmen getätigt

Die Sanierung umfasste verschiedene Maßnahmen, darunter das Abfischen der Teiche und die Bergung von ausgesetzten Schildkröten. Die geretteten Schildkröten wurden nach Turtle Island, einer Schildkröten-Erhaltungszuchtstation, gebracht. Die Fische konnten erfolgreich in einen Ablebensteich in Thal übersiedelt werden. Die Teiche selbst wurden ausgebaggert, die Wasserzuleitung umfassend erneuert und ein regulierbares Ablaufbauwerk installiert. Das sorgt dafür, dass die Teiche immer mit ausreichend frischem Wasser versorgt wird.

Neue Plattform und wichtige Schilder

Eine Plattform erneuerte Wege sowie Sitzgelegenheiten aus Baumstämmen verbessern die Aufenthaltsqualität vor Ort. Die neue Beschilderung informiert über die Flora und Fauna und weist darauf hin, keine Tiere, insbesondere Zierfische oder Schildkröten, in den Teichen auszusetzen.