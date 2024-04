Wie cool! Douglas eröffnet ersten Luxus-Flagship-Store in Graz

Mitten in Graz, im denkmalgeschützten Rathausgebäude, eröffnete DOUGLAS am vergangenen Donnerstag, 18. April 2024, seinen ersten Luxus-Flagship-Store. Kunden erwartet ab sofort ein umfangreiches und luxuriöses Produktsortiment sowie individuelle Services auf zwei Etagen mit insgesamt 276 Quadratmetern.

So sieht der Store aus:

„Die Stores sind und bleiben eine wichtige Anlaufstelle für unsere Kunden“, sagt Veit Weiland, CEO von Douglas DACH. „Daher erweitern wir unser Filialnetzwerk, der unseren Grazer Kunden ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes, luxuriöses Erlebnis beim Einkaufen ermöglichen wird.“ Im Erdgeschoss erstrecken sich die thematisch unterteilte Themen-, Marken- und Produktwelten. Zentrales Element des Sortiments ist eine Luxus-Markenwelt. Auf der gesamten zweiten Etage befindet sich der Service-Bereich, in dem Schönheitsbehandlungen, Maniküre sowie Make-up Refreshs angeboten werden.

©Paul Schimweg ©Paul Schimweg ©Paul Schimweg

„be.you.ty room“

Anlässlich der Lage im historischen Rathaus und somit in unmittelbarer Nähe des Standesamtes von Graz, bietet der Luxus-Flagship-Store ein besonderes Highlight an. In einem multifunktionalen Raum mit vier Serviceplätzen haben vor allem Hochzeitspaare die Möglichkeit, den Raum exklusiv für ein Get-Ready am großen Tag zu buchen.