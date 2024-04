MURPARK zieht Bilanz: Mehr Besucher, Umsätze gestiegen

Das Grazer Shopping-Center ist für die Menschen in der Steiermark ein wahrer Anziehungspunkt. Das ist auf den vielfältigen Shopmix, attraktive Neueröffnungen und mitreißende Events zurückzuführen. Ebenso trägt ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen zu dem guten Ergebnis bei. „Wir bieten unseren Kund:innen mehr als nur eine Shopping-Destination. MURPARK ist eine starke Einkaufsdestination mit Treffpunkt-Charakter. Bei uns findet man regionale Betriebe und internationale Top-Marken. Außerdem engagieren wir uns immer wieder für Initiativen, die die Menschen in unserer Region unterstützen. Das schätzen unsere Besuchenden“, ist Center-Managerin Edith Münzer überzeugt.

Apotheke hat sich verdreifacht

Im Februar eröffnete die Apotheke Liebenau im MURPARK Graz auf neuer Geschäftsfläche über zwei Etagen und ist damit eine der größten Apotheken der Steiermark. Die Buchhandlung Thalia –im MURPARK seit seiner Eröffnung vor 17 Jahren – hat bei laufendem Betrieb einen vollständigen Shop-Relaunch durchgeführt und eröffnete im März des Vorjahres im neuen, modernen und eleganten Design.

Neueröffnungen

Als Spezialist für Handyreparaturen mit großem Sortiment an Zubehör erweiterte AlphaMobile im Februar den Branchenmix im MURPARK. Only verdoppelte die Fläche und bietet seit März noch mehr sportliche Jeansmode sowie modische It-Pieces. Im April eröffnete das dänische Herren-Label Jack & Jones. Ein weiterer neuer Modepartner im Jahr 2023 war Vero Moda, der im Juni eröffnete. Darauf folgte im September Engbers, einer der erfolgreichsten Männerspezialisten im Modesegment.

Spenden und Charity-Projekte

Die Unterstützung vieler wohltätiger Zwecke hat sich MURPARK auch 2023 wieder als wertvolle Aufgabe gestellt: Das Shopping-Center setzte gemeinsam mit vielen Shops ein Zeichen zur Unterstützung der LGBTQAI+ Community und sammelte während des Pride Month im Juni 1.500 Euro Spendengeld im Zuge der regenbogenfarbenen Soliband-Aktion. Aus dem Einpackservice 2023 zu Weihnachten konnten 2.000 Euro an die Aktion „Steirer helfen Steirern“ für den wohltätigen Zweck übergeben werden. Gemeinsam mit dem CITYPARK unterstützte MURPARK mit 5.000 Euro die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe 2023. Weil auch Tiere Unterstützung brauchen, spendete MURPARK im Rahmen der Marketingaktion „Gutschein-O-Mat“ 280 Euro an die Arche Noah.

Veranstaltungs-Highlights

Für drei Wochen war eines der bedeutendsten Museen der Welt, das Kunsthistorische Museum Wien, zu Gast im MURPARK in Graz, das mit dem „Museum in a Nutshell“ einen faszinierenden Einblick bot. Im September brachte das Topmodel Papis Loveday Glamour aus der Fashionwelt in den MURPARK. Mit der Barbie Fotobox wurde es pink: Das Center bot allen Barbie-Fans die Möglichkeit, sich in der Barbie-Fotobox mit vielen pinken Accessoires zu fotografieren. Ein unglaublicher Erfolg, denn enorm viele Kund:innen nutzten diese einzigartige Gelegenheit. In ein Paradies für Spielbegeisterte verwandelte sich der MURPARK bei den Grazer Spieletagen und der Playmobilausstellung im Oktober. Ebenfalls ein Programm für die ganze Familie bot der Auftritt der Kids Band Young Republic und das Quasi-Quasar-Theater im August.

Blumenwiese und neue Bäume

Der Schutz der Umwelt betrifft jeden: Daher hat MURPARK zwei wichtige Projekte zur Förderung der Nachhaltigkeit umgesetzt. Im Kreisverkehr vor dem Grazer Shopping-Center erblüht eine wunderschön bunte Blumenwiese und neue Bäume wurden am Petersbach gepflanzt.

MURPARK Betreiber SES zieht „erfreuliche Bilanz“

Alle Shopping-Malls des MURPARK Betreibers SES Spar European Shopping Centers blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Die Bruttoverkaufsumsätze der Händler, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe in den SES Malls in Österreich, Slowenien, Italien, Kroatien, Ungarn und Tschechien betrugen im abgelaufenen Jahr 3,32 Milliarden Euro und erreichten damit ein Umsatzplus von 5,1 Prozent gegenüber 2022. 112 Millionen Menschen (+ 5,2 Prozent) frequentierten die Malls der SES im vergangenen Jahr. Mit dem Kauf der Mall IL GRIFONE in Bassano del Grappa (Italien) wuchs das SES Portfolio auf nunmehr 31 Standorte in sechs Ländern an. 2023 investierte SES wieder kräftig in den energieoptimierten Betrieb, in die Aufenthaltsqualität der Malls sowie in großflächige und zukunftsweisende Photovoltaikanlagen. In wenigen Wochen wird das erste Hotel der SES in der Lienzer Innenstadt eröffnet. In Zagreb (Kroatien) startete Ende März das Komplett-Refurbishment der Shopping-Mall KING CROSS. 2023 erhielt SES für die Shopping-Mall ALEJA Ljubljana den renommierten Design and Development Award des European Council of Shopping Places (ECSP).