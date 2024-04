Am Freitag gibt es in Graz „Blumen für alle“

Seit sechs Jahren führt der KPÖ-Gemeinderatsklub die Verteilung von Wildblumen durch. Mit dieser Aktion soll das Biotop Graz grüner und blühender werden. In Zusammenarbeit mit dem Verein „Blühen & Summen” und pro mente Steiermark hat der KPÖ-Gemeinderatsklub insgesamt 2.500 Blumenkisterln vorbereitet.

Welche Pflanzen erwarten dich?

Es wurden Wildblumen und -kräuter ausgewählt, die auch gut in Gärten, am Balkon oder Fensterbankerl gedeihen. In den Blumenkisterln befinden sich unter anderem Färberkamillen, Wilde Malven, Margeriten und Ringelblumen. Erstmals im Angebot sind heuer Kräuterkisterl, in denen Salbei, Ysop, Lavendel, Muskateller-Salbei oder Minze zu finden sind. In einem beigelegten Heftchen erfährst du alles Nähere über die Pflanzen.

„Solange der Vorrat reicht“

Am Freitag, den 26. April kannst du dir von 10 bis 18 Uhr die Blumen- und Kräuterkisterl im Volkshaus Graz, Lagergasse 98a, kostenlos abholen. Solange der Vorrat reicht. „Unser Ziel ist es, den Grazerinnen und Grazern ein wenig Freude zu bereiten. Ich finde, dass gerade in diesen Zeiten Blumen Balsam für die Seele sein können“, so die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr. „Danken möchten wir jedenfalls dem Verein Blühen & Summen und Pro Mente Steiermark für die Vorbereitung der Blumenkisterln“, sagt Klubobfrau-Stellvertreter Max Zirngast.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2024 um 16:21 Uhr aktualisiert