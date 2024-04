„Abgezockt“: Amira Pocher fiel auf 3.600 €-Betrug rein

Veröffentlicht am 24. April 2024, 16:25 / ©IMAGO / STAR-MEDIA

Die Kärntner Moderatorin Amira Pocher ist auf eine „Abzocke“ hereingefallen. Als drei Arbeiter an ihrer Tür läuteten und behaupteten, sie hätten gerade eine Gefälligkeit für den Nachbarn erledigt, dachte die Klagenfurterin zunächst nicht viel darüber nach. Sie schlugen vor, auch ihre Einfahrt von Moos zu befreien, und das zu einem Preis von nur zehn Euro pro Quadratmeter statt der üblichen 50 Euro.

Plötzlich waren es 3.600 Euro

Da Amira Pocher es eilig hatte, bat sie ihre Haushälterin, sich um die Sache mit den Arbeitern zu kümmern. Als die Männer, nachdem sie die Fläche vermessen hatten, plötzlich 3.600 Euro verlangten, war Amira völlig überrascht. Sie zögerte einen Moment und die Arbeiter versuchten, ihr entgegenzukommen, indem sie den Preis senkten. Zu allem Überfluss bestanden sie darauf, dass die Bezahlung in bar erfolgen sollte.

Keine Rechnung

Sie erzählte weiter, dass sie eigentlich nicht viel Bargeld zu Hause hatte. Außerdem wollte sie eine Rechnung haben. Doch genau zu diesem Zeitpunkt kam ihr Bruder mit den Kindern nach Hause. Die Arbeiter haben ihr Komplimente gemacht, um sie abzulenken. Also gab die 31-Jährige den vermeintlichen Gärtnern das Geld in bar. Und die Rechnung geriet schließlich auch in Vergessenheit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2024 um 17:07 Uhr aktualisiert