Tresor aufgebrochen: Täter wurde von Sohn überrascht und flüchtete

Ein unbekannter Täter hat die Terrassentüre eines Wohnhauses in Faak am See aufgebrochen und gelangte so in das Innere. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt und ein Standtresor aufgebrochen.

Fahndung verlief negativ

Der unbekannte Täter wurde durch den Sohn der Familie, der zufällig zum Wohnhaus kam, überrascht und ergriff die Flucht. Trotz kurzer Verfolgung verlor der Sohn den Täter aus den Augen. Eine örtliche Fahndung durch die Polizei verlief negativ. Gestohlen wurde Bargeld in derzeit unbekannter Höhe.