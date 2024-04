Für einen guten Zweck: Rad-Charity brachte Rekorderlöse ein

Veröffentlicht am 25. April 2024, 11:15 / ©Stadt Villach/Astrid Kompan

Rekorderlös in Höhe von 5.500 Euro geht an die Tagesstätte „Die vier Jahreszeiten“. Mit einer gelungenen Veranstaltung auf dem Nikolaiplatz startete die Stadt Villach offiziell in die Radsaison. Großer Höhepunkt war wieder die beliebte Rad-Charity. 30 Räder aus dem

Fundlager der Stadt kamen dabei unter den Hammer. Mit dem Erlös von 5.500 Euro konnte ein Rekordergebnis erzielt werden. Über die finanzielle Unterstützung freut sich die Tagesstätte „Die vier Jahreszeiten“.

Ein gelungenes Radfest

„Dieses gelungene Radfest hat schon Tradition und das Rekordergebnis zeigt, dass diese Veranstaltung mit ihrem bunten Programm sehr gut angenommen wird. Die Fundrad-Charity bietet gleich mehrere positive Aspekte. Die Aktion ist nachhaltig, die Fundräder werden nicht entsorgt, sondern sinnvoll nachgenutzt und es werden Menschen in einer Sozialeinrichtung unterstützt. Das kompetente Vier-Jahreszeiten-Team begleitet jene, die auf Hilfe im Alltag angewiesen sind“, sagt Bürgermeister Günther Albel. Ehrenbürger Gernot Bartl bewies bei der Veranstaltung einmal mehr sein Talent als erfolgreicher Auktionator. Villachs neuer Radbeauftragter Andreas Zobl und Radlobby Obmann Christoph Zettinig wussten zu jedem einzelnen Rad griffige Informationen.

