Kletter-Fans aufgepasst: Boulder-Wettbewerb findet in Klagenfurt statt

Veröffentlicht am 25. April 2024, 17:04 / ©Alpenverein Klagenfurt

Der Wettbewerb zieht über 160 Athletinnen und Athleten aus 20 Nationen an, darunter weit über 80 Herren und knapp 75 Damen, die alle um die Spitzenplätze bouldern werden.

Boulderama Klagenfurt

Das Boulderama Klagenfurt bietet allen Athletinnen und Athleten perfekte Wettkampfbedingungen und ermöglicht Zuschauerinnen und Zuschauern freien Eintritt während des gesamten Events. Als besonderes Highlight wird diese Veranstaltung keine temporäre Infrastruktur benötigen, da die vorhandenen Einrichtungen genutzt werden. Dies unterstreicht das Engagement der Organisatoren für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.

Start am 26. April

Die Veranstaltung startet am 26. April mit den Qualifikationsrunden, beginnend mit den Damen ab 9.00 Uhr und gefolgt von den Herren ab 15.30 Uhr. Die Halbfinale und Finale sind für Samstag, den 27. April, angesetzt:

Halbfinale – Damen – ab 9.00 Uhr

Halbfinale – Herren – ab 12.00 Uhr

Finale – Damen – ab 18.00 Uhr

Finale – Herren – ab 19.30 Uhr

Im Anschluss findet die Siegerehrungen statt. Alle Halbfinale und Finale werden auch über Youtube LIVE übertragen, der Link ist auf der Website www.alpenvereinklagenfurt.at abrufbar.

Ziel beim Bouldern

Das Ziel beim Bouldern ist es, mit Hilfe der vorgegebenen Griffe und Tritte an der Wand den Top-Griff zu erreichen. Dabei wird zur Sicherung kein Seil, Klettergurt oder eine andere komplexe Sicherungstechnik verwendet, sondern so weit in Bodennähe geklettert, dass der Absprung jederzeit möglich ist und durch die verwendeten Bodenmatten sanft abgefedert wird.