Lawinenunglück: Verschütteter 51-Jähriger reanimiert

Wie berichtet, fuhren am 25. April ein 51-jähriger Mann aus Villach und sein Bekannter im Skigebiet Mölltaler Gletscher im Bezirk Spittal an der Drau im freien Gelände abseits der präparierten Piste. Nachdem sie zwei Abfahrten ohne Probleme bewältigt hatten, fuhr der 51-Jährige bei der dritten Abfahrt allein voraus und löste dabei im steilen Gelände eine Lawine im Ausmaß von ca. 150 x 50 Meter aus. Der Mann wurde vom Schneebrett erfasst und in weiterer Folge in einer Tiefe von ca. eineinhalb Metern zur Gänze verschüttet. Sein Bekannter, der den Unfall beobachtete, und weitere Skifahrer vor Ort setzten die Rettungskette in Gang. Sie konnten den Verschütteten orten und nach ca. 15 bis 30 Minuten bergen.

Verletzungen unbestimmten Grades

Ein zufällig vor Ort anwesender Arzt führte bis zum Eintreffen des Notarzthubschraubers C7 die Reanimationsmaßnahmen durch. Der 51-Jährige konnte reanimiert werden und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in das BKH Lienz gebracht. Weitere Personen wurden nicht verschüttet. Im Einsatz standen 25 Einsatzkräfte der Bergrettung Mallnitz, Fragant und Winklern mit vier Hundeführern der Bergrettung, vier Alpinpolizisten, der Polizeihubschrauber sowie der Notarzthubschrauber.