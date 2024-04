Endstation in Alicante: Gesuchter Drogenbaron tauchte drei Jahre unter

Bereits am 31. März 2021 führten Polizisten in Walterskirchen, Bezirk Mistelbach, in einer Kellergasse eine Drogenrazzia durch. Durch Hinweise aus der Bevölkerung wurden sie darauf aufmerksam. Bei einer Hausdurchsuchung in einem ursprünglichen Weinkeller, konnte ein offensichtlich illegales Drogenlabor gefunden werden. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen.

Zwei Täter bereits festgenommen

Am 1. und 14. April 2021 wurden zwei Österreicher im Alter von 30 und 35 Jahren in Wien in deren Wohnung festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Von einem weiteren Beschuldigten, dem 29-jähriger Nicolas R. fehlte jede Spur. Bei ihm handelt es sich um den Haupttäter und Chemiker der Tätergruppe.

Wie alles begann:

Die drei Beschuldigten beschlossen Anfang des Jahres 2019 gemeinsam in Österreich Drogen herzustellen, zumal es sich bei dem 29-jährigen Haupttäter um einen ausgebildeten Chemiker handelt. Die Tätergruppe bestellte in China über das Internet verschiedene Chemikalien und Drogenausgangsstoffe in kleineren Mengen. Bis Juli 2020 wurden verschiedene Experimente und Versuche in einem kleineren Versuchslabor in einer Wohnung in Wien 19. durchgeführt. Dabei versuchten die Beschuldigten, verschiedene Suchtmittel wie Amphetamin/Methamphetamin, MDMA, synthetisches Cocain und Mephedron (4-MMC) herzustellen. Sie kamen zu dem Entschluss, dass die Herstellung von Mephedron am einfachsten wäre.

Das war die hergestellte Droge: Das selbst hergestellte 4-MMC wurde von ihnen getestet und hatte einen Reinheitsgehalt von 99,3 Prozent. Gleichzeitig suchte die Tätergruppe Vertriebswege für den Verkauf der Droge. Über verschiedene Chat-Räume im Darknet und Messenger-Dienste wurde Kontakt zu eventuellen Abnehmern in Neuseeland hergestellt und mit diesen Probelieferungen vereinbart.

Weinkeller für größeres Drogenlabor angemietet

Im Juli 2020 wurde von den Männern ein aufgelassener Weinkeller in Walterskirchen, Bezirk Mistelbach, angekauft und das Labor vergrößert. Die Laborgeräte und Chemikalien wurden online bei verschiedenen Firmen in China und Deutschland bestellt. Zur Verschleierung der Machenschaften wurden als Zustelladressen in Österreich über Job-Portale Studenten angeworben. Weiters organisierte Drogenbande den Schmuggel des 4-MMC nach Neuseeland.

Als „Getränk“ nach Neuseeland geschmuggelt

Ab Dezember 2020 stellten die Männer im Weinkeller vier bis fünf Kilo 4-MMC her. Davon schmuggelten sie in zwei Lieferungen rund drei Kilogramm zu den Abnehmern nach Neuseeland. Zum Schmuggeln wurde das pulverförmige 4-MMC mittels chemischer Prozesse verflüssigt und in die bedruckten Getränkedosen abgefüllt. Mittels Paketdiensten gingen die Getränkedosen dann weiter nach Neuseeland. Bei den Durchsuchungen im Labor und in verschiedenen Wohnungen in Wien, konnten 500 bis 600 Kilogramm diverser Chemikalien, Drogenausgansstoffe, Lösungsmittel zur Drogenherstellung und technisches Equipment sichergestellt werden.

Rund 5 Millionen lagen „blank am Boden“

Die sichergestellten Chemikalien und Drogenausgangsstoffe würden für die Herstellung von weiteren rund 100 bis 110 Kilogramm 4-MMC ausreichen. Diese hätten ebenfalls nach Neuseeland geschmuggelt werden sollen. Der Straßenverkaufspreis der Drogen und sichergestellten Chemikalien hätte insgesamt rund 4 bis 5 Millionen Euro ergeben.

„Drogenboss“ in Alicante festgenommen

Der mittlerweile 32-jährige Hauptverdächtige Nicolas R. wurde ein europäischer Haftbefehl ausgeschrieben. Er tauchte unter. Nach drei Jahren kam die Wendung! Er wurde am 13. April 2024 von spanischen Polizeibehörden in Alicante festgenommen. Nicolas R. wurde am 24. April 2024 mit dem Flugzeug nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.