Kärntner Athleten überzeugten beim Glanttaler Wasserweglauf

Veröffentlicht am 28. April 2024, 17:15 / ©Martina Albel

Der 11. Glanttaler Wasserweglauf in Liebenfels markierte am Samstag zugleich auch den Beginn des diesjährigen Kärntner Berglaufcups! Beeindruckt hat vor allem Michaela Zwerger vom LC Villach, die sich trotz einer langen Verletzungspause überraschend den Tagessieg holte. Sie bewältigte die 8,8 Kilometer lange Strecke in 51:41 Minuten und ließ über 50 Athletinnen hinter sich. Bei den Männern überzeugte Daniel Rohringer vom La Sportiva Mountain Running Team mit 40:32 Minuten.