Frau gegen Kasten geschleudert: Mann (34) wurde angezeigt

Veröffentlicht am 29. April 2024, 06:09 / ©Pexels / RDNE Stock project

Ein 34-jähriger Mann aus Klagenfurt verletzte am 29. April 2024 seine 33-jährige Lebensgefährtin in deren gemeinsamer Wohnung in Klagenfurt. Er stieß sie zu Boden und dann nochmals gegen einen Kasten. Gegen den Beschuldigten wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird der StA Klagenfurt zur Anzeige gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2024 um 06:25 Uhr aktualisiert