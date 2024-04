Loch im Gehsteig: Mann (43) schwer verletzt

Ein 43-jähriger Mann aus Villach lenkte am 28. April 2024 seinen Scooter am Gehsteig in der 10. Oktober-Straße in Feldkirchen. Im gepflasterten Gehsteig befand sich ein größeres nicht gekennzeichnetes Loch, in welches der Lenker mit dem Scooter fuhr und stürzte.

Alkomattest war negativ

Er zog sich dabei schwere Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich zu und wurde mit der Rettung in Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein Alkomattest verlief negativ.