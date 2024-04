Frau (70) wird vor Apotheke von Auto übersehen und niedergestoßen

Am Vormittag

Veröffentlicht am 29. April 2024

Gegen 10.45 Uhr überquerte die 70-jährige Frau die Straße unmittelbar vor einer Apotheke. Dabei dürfte sie von einer 43-Jährigen, ebenfalls im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wohnhaft, die ihren Pkw aus einer Parkplatz rückwärts auf die Fahrbahn lenkte, übersehen worden sein. Die 70-Jährige wurde vom Heck des Autos erfasst und zu Boden gestoßen. Die Frau wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit einer schweren Schulterverletzung in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert.