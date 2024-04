Frühling in der Bärenschützklamm? Wohl erst im Juni

Was du wissen musst

Veröffentlicht am 29. April 2024, 17:52 / ©Steiermark Tourismus | Gery Wolf

Die Bärenschützklamm bei Mixnitz ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Steiermark und sollte eigentlich Anfang Mai wieder für Besucher zugänglich sein. Wir haben berichtet. Doch die Eröffnung verzögert sich aufgrund umfangreicher Arbeiten, wie der Tourismusverein Pernegg-Mixnitz mitteilt. Auch dies haben wir bereits berichtet. Jetzt wendet sich der Tourismusverein per Facebook erneut bei den Steirern.

Sicherheit steht im Vordergrund

„Die Natur hält sich nicht immer an unsere Pläne“, erklärt Kurt Gruber, Obmann des Tourismusvereins. „Durch die umfangreichen Arbeiten in der Klamm, wie die Montage von Fangnetzen per Helikopter und die Säuberung des Altholzes, müssen wir den Eröffnungstermin verschieben.“ Die Sicherheit der Besucher hat oberste Priorität, weshalb die Klamm erst im Juni 2024 öffnen wird.

Investitionen in die Sicherheit

Um die Bärenschützklamm wieder sicher und begehbar zu machen, wurden bereits über 1,5 Millionen Euro investiert. Die Arbeiten sind komplex und erfordern den Einsatz von Helikoptern, um schweres Material zu transportieren und Altholz zu entfernen. Der Alpenverein Mixnitz, die Gemeinde, das Land Steiermark und zahlreiche private Spender tragen dazu bei, dass die Klamm überhaupt wieder geöffnet werden kann.

Eintrittspreise und zukünftige Updates

Die neuen Eintrittspreise für die Bärenschützklamm liegen bei 9 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder. Sobald ein konkreter Eröffnungstermin feststeht, werden die Besucher per den Social Media Kanälen vom Verein informiert. „Wir hoffen, dass es zu keinen weiteren Verzögerungen kommt und freuen uns darauf, euch bald in der Bärenschützklamm begrüßen zu dürfen“, so Gruber.