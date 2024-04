Batterie explodiert: Verletzter Mann (49) fuhr noch selbst ins Tal

Ein 49-jähriger Mann wollte am 29. April 2024, kurz vor 17.30 Uhr, den Säurestand zweier LKW-Batterien kontrollieren. Die Batterien waren in seiner Almhütte in Großkirchheim im Bezirk Spittal an der Drau aufgestellt und sollten Energie für eine Photovoltaikanlage speichern.

Er fuhr noch selbst ins Tal

Beim Lösen der Einfüllschrauben explodierte eine der Batterien plötzlich aus unbekannter Ursache. Der Mann rief mit seinem Handy die Rettungskräfte an und fuhr dann mit seinem eigenen Auto von der Almhütte, die auf 1.300 Metern Höhe liegt, ins Tal.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Dort warteten bereits die Rettungskräfte. Der Notarzt behandelte den Mann vor Ort, bevor der Rettungshubschrauber ihn ins Klinikum Klagenfurt brachte. Der Mann ist verletzt.