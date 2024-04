Warm und wolkenlos: Kärntner erwartet ein Traumtagerl

Am Dienstag wird das Wetter in Kärnten vor allem am Vormittag nur gering bewölkt, regional in der Osthälfte sogar wolkenlos sein. Am Nachmittag nimmt dann aber speziell in Oberkärnten die Quellbewölkung leicht zu, es bleibt aber überall freundlich und meist sehr sonnig. „Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen 22 bis 26 Grad“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“.