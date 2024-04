Feuerwehreinsatz in Völkendorf endete mit Festnahme

Nicht einmal, sondern gleich zweimal mussten die Feuerwehrleute am Montagabend zu einer Wohnung in Villach-Völkendorf ausrücken – auch 5 Minuten berichtete. „Die 37-jährige Mieterin hatte ihr Kochgut auf der Herdplatte vergessen und war eingeschlafen“, teilte die Polizei mit. Kurz nachdem die Florianis wieder eingerückt waren, wurden sie erneut zu einem Brandmeldealarm in dieselbe Wohnung gerufen. „Wieder hatte die Mieterin ihr Kochgut auf der Herdplatte vergessen und war eingeschlafen“, so die Beamten.

Frau wurde festgenommen

Als sie jedoch erneut geweckt wurde, habe sie sich äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten verhalten, sodass sie schließlich festgenommen werden musste. Die Frau wurde in der Folge ins Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Auch beim zweiten Einsatz entstand kein Schaden in der Wohnung.