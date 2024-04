Alko-Lenker (53) stürzte mit Motorrad in Bachbett

Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt Land kam am 29. April gegen 21.35 Uhr mit seinem Motorrad auf einer Gemeindestraße in der Gemeinde St. Margareten im Rosental von der Fahrbahn ab und stürzte in ein Bachbett. Dabei wurde er verletzt und musste nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Sein Motorrad wurde von der Freiwilligen Feuerwehr St. Margarethen aus dem Bachbett geborgen. Ein Alkotest verlief positiv.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2024 um 06:16 Uhr aktualisiert