Zwei Schwerverletzte nach Wildunfall

Am Montagabend gegen 22.00 Uhr lenkte der 22-Jährige, der im Bezirk Deutschlandsberg lebt, sein Fahrzeug von der Weinebene kommend in Richtung Osterwitz. Wegen eines auf die Fahrbahn springenden Rehs verriss er sein Fahrzeug nach links und kam von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge touchierte das Auto mehrere Bäume und kam einige Meter unter Fahrbahn am Dach liegend zum Stillstand.

Notarzt und Rettung gefordert

Der Lenker und Beifahrer wurden von zwei Besatzungen des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK) und einer Notarztbesatzung an der Unfallstelle erstversorgt. Der 22-jährige Lenker wurde vom ÖRK mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Deutschlandsberg eingeliefert. Der 21-jährige Beifahrer wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 mit schweren Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert. Die Freiwilligen Feuerwehren Osterwitz, Trahütten und Wildbach führten die Straßensicherungsmaßnahmen und Fahrzeugbergung durch.