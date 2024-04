Brotwettbewerb: Interspar-Bäckerei Graz freut sich über Medaillenregen

Mit 20 Medaillen wurden die Kreationen der INTERSPAR-Bäckerei Graz ausgezeichnet: davon elf Gold-, und sieben Silbermedaillen sowie zwei Bronzemedaillen. Unter den Goldgewinnern findet sich unter anderem der SPAR Natur pur Bio Steirerfladen. Die typische Fladenform entsteht durch die traditionell-steirische Herstellungsart ohne Simperl. Ein weiteres Gold erhielt der handgeformte Nusskranz aus fluffigem Hefeteig, der mit einer Haselnussmaße gefüllt wird. Nach dem Backen wird die süße Kreation mit Fondant und Marillenfruchtfülle per Hand von den Meisterbäckern veredelt.

©INTERSPAR | Johann Pilz freut sich über die zahlreichen Auszeichnungen. ©INTERSPAR/Brunnbauer

In der INTERSPAR-Bäckerei in Graz wird nach klassischen Rezepturen gebacken. Die 78 Mitarbeitenden – darunter fünf Meisterbäcker sowie Konditoren und Lehrlinge – produzieren in der Handwerksbäckerei tagtäglich allerhand regionale und saisonale Schätze. „Wir legen in unserer Bäckerei sehr viel Wert auf heimische Rohstoffe und traditionelles Bäcker-Handwerk. In unserer Backstube werden nur Brote, Gebäcke, Plunder und Torten in bester Qualität aus Meisterhand hergestellt. Damit werden dann die Hypermärkte direkt beliefert“, betont Johann Pilz, Leiter der INTERSPAR-Bäckerei Graz.