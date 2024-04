Küchenutensilien auf Herdplatte: Brandeinsatz in Niederdorf

Veröffentlicht am 30. April 2024, 07:27 / ©Feuerwehr Zell-Gurnitz

Gestern Abend um 21.57 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Zell-Gurnitz zu einem Heimrauchmelderalarm nach Niederdorf gerufen. Nachbarn waren auf das Piepsen aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Da die Wohnung im ersten Stock liegt, wurde die Erkundung mittels Schiebeleiter durchgeführt. Hierbei wurde eine Verrauchung der Räumlichkeiten festgestellt.

Türöffnung durchgeführt

Da zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden, wurde in Absprache zwischen Exekutive und Feuerwehr beschlossen, eine Türöffnung durchzuführen. Nach kurzer Zeit konnte vom Atemschutztrupp der Feuerwehr Zell-Gurnitz Entwarnung gegeben werden. Es befand sich keine Person in der Wohnung. Als Auslöser konnten Küchenutensilien, die auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen worden waren, festgestellt werden.